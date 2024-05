POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 05.05.2024

Goslar (ots) - Einbruch in Konditorei: In der Nacht von Mittwoch, den 01.05.2024, kurz vor Mitternacht, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter vermutlich durch Aufhebeln einer Nebeneingangstür Zutritt in die Räumlichkeiten einer Konditorei in der Herzog-Wilhelm-Straße. Im Innenraum des Geschäfts zeichnete eine Kamera die weitere Vorgehensweise des Täters auf. Aufgrund dessen soll es sich um eine männliche ...

mehr