Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 02.05.2024

Goslar (ots)

Vier Motorradunfälle ereigneten sich am Nachmittag des 1. Mai allein im Zuständigkeitsbereich des PK Oberharz.

Um 13.20 Uhr befuhr ein 41jähriger Mann aus Goslar die B 242 von Bad Grund nach Clausthal-Zellerfeld. In Höhe Frankenscharrnhütte kam er in einer Linkskurve auf den Seitenstreifen, verlor anschließend die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.

Auf derselben Strecke fuhr um 15.21 Uhr ein 21jähriger Mann aus Osterode von Clausthal-Zellerfeld in Richtung Wildemann. Vor der S-Kurve beim Abzweig Zellerfelder Tal kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Motorrad rutschte über die Straße gegen einen Pfeiler der Schutzplanke. Der Fahrer wurde dabei glücklicher Weise nur leicht verletzt. Der Schaden am Motorrad wird auf 7000 Euro geschätzt.

Zwischen Altenau und Dammhaus auf der B 498 kam um 15.45 Uhr eine 44jährige Motorradfahrerin im Ausgang einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich dabei. Die Fahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Schaden am Motorrad wird auf 1500 Euro geschätzt.

Der letzte Unfall ereignete sich um 18.20 Uhr auf der L 516 zwischen Hahnenklee und Lautenthal. Ein 28 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Kreis Holzminden kam, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Rechtskurve auf die Mittellinie der Fahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Pkw eines 54jährigen Fahrers aus der Region Hannover kollidierte. Der Motorradfahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sachschaden ca. 8000 Euro. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Killig, PHK

