Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 02.05.2024

Goslar (ots)

Bad Harzburg.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Kreisstraße. Hier wurden Bargeld und mehrere Wertgegenstände entwendet. Mit dem entstandenen Sachschaden beim Vorgehen der Täter, wird der Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

+++

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Mittwochmittag in der Goslarer Altstadt Sperrmüll in Brand.

Gegen 14.30 Uhr hatten Anwohner in der Dedeleberstraße 1 einen brennenden Sperrmüllhaufen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, die kurz darauf am Ort eintraf und mit den Löscharbeiten begann. Durch das Feuer wurde die Hausfassade des Fachwerkhauses in Mitleidenschaft gezogen und im Innenhof abgestellte Mülltonnen beschädigt.

Alle Bewohner konnten rechtzeitig aus dem Gebäude evakuiert werden. Eine Person wurde aufgrund einer erlittenen Rauchgasvergiftung dem Krankenhaus Goslar zugeführt. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Ursache des Feuers laufen.

In diesem Zusammenhang fragen die Ermittler der Kripo nach Beobachtungen, die mit diesem Ereignis in Verbindung stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell