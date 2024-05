Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Pst. Braunlage 1. Mai 2024

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Wohnungstür

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht zum 01. Mai 2024, gegen 02.30 Uhr, auf unbekannte Weise Zugang zum Haus Bahnhofstraße 21 in Braunlage und beschädigte dort eine Wohnungseingangstür. Hinweise bitte an die Polizei Braunlage unter 05520-93260.

Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum 01. Mai 2024, gegen 03.00 Uhr, gewaltsam in einen Getränkemarkt in der Bahnhofstraße einzudringen. Der Versuch scheiterte jedoch an der Eingangstür. Hinweise bitte an die Polizei Braunlage unter 05520-93260.

Krause, PHK

