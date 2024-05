Goslar (ots) - In der Bad Harzburger Fußgängerzone ereignete sich am Montag zur Mittagszeit ein Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Zwischen 12.45 Uhr und 15.45 Uhr gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise in das Wohnhaus in der Herzog-Wilhelm-Straße 85. Dort öffneten sie gewaltsam eine Wohnungstür und entwendeten Wertgegenstände in ...

