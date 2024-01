Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus in der Schillerstraße (23.01.2024)

Singen (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Mittwoch versucht, in ein Wohnhaus in der Schillerstraße einzubrechen. Im Zeitraum zwischen 3 Uhr und 4 Uhr versuchte der Unbekannten gewaltsam eine Terrassentür des Hauses zu öffnen, um so in die Innenräume zu gelangen. Durch den Lärm aufmerksam geworden, ertappt eine Bewohnerin den Einbrecher, der daraufhin flüchtete. Eine Beschreibung zu dem Täter liegt der Polizei nicht vor.

Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich der Schillerstraße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des Einbrechers geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

