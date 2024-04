POL-EU: Bengalos entzünden Couch

Weilerswist (ots) - Ein Mann (36) aus der Gemeinde Weilerswist befuhr am Sonntagabend (28. April) gegen 21.14 Uhr mit seinem Pkw die Landstraße 163 aus Richtung Bonner Straße kommend in Fahrtrichtung Autobahn 1. Er nahm die Ausfahrt auf der Landstraße 163 nach rechts in Richtung Landstraße 194 und fuhr im Anschluss geradeaus in die Leitplanke. Hierbei beschädigte er die Leitplanke und die Verkehrszeichen. Sein Pkw ...

mehr