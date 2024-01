Polizei Essen

POL-E: Essen: Ladendieb stopft Kleidungsstücke in entwenden Rucksack - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E-Stadtkern: Mit Bildern der Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die einen unbekannten Ladendieb identifizieren können, der am 24. Oktober in einem Bekleidungsgeschäft mehrere Kleidungsstücke entwendete.

Gegen 19:30 Uhr des Dienstagabend betrat ein unbekannter Mann ein Bekleidungsgeschäft an der Limbecker Straße. Nachdem er sich mehrere Kleidungsstücke und einen Rucksack aus dem Verkaufsraum zusammengesucht hatte, ging er damit in eine Umkleidekabine. Hier stopfte er die Kleidung in den Rucksack und verließ im Anschluss das Geschäft.

Die Überwachungskameras zeichneten den unbekannten Mann bei seiner Tat auf. Unter dem folgenden Link können Sie die Fotos abrufen:

https://polizei.nrw/fahndung/125070

Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können. Bitte melden Sie sich für Hinweise unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./Wrk

