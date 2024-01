Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter greift in Halloween-Nacht zwei Menschen am Bahnhof Steele an - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E-Steele: Ein Unbekannter hat in der Halloween-Nacht (1. November, gegen 4 Uhr) zwei Menschen am Bahnhof Steele attackiert und dabei verletzt. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach ihm.

Um kurz nach 4 Uhr warteten mehrere Menschen an der Haltestelle auf den Bus. Plötzlich rannte ein Unbekannter unvermittelt auf einen wartenden 19-Jährigen los. Zunächst täuschte er nur einen Schlag an, entfernte sich kurz von den Wartenden, um dann wiederzukehren und den 19-Jährigen mit Faustschlägen anzugreifen. Als eine 20-Jährige dazwischenging, wurde auch sie von dem Unbekannten geschlagen. Anschließend flüchtete der Angreifer mit dem Nachtexpress NE 05 in Richtung Essener Hauptbahnhof. Dabei wurde der Unbekannte gefilmt.

Fotos des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/124947

Der Unbekannte ist etwa 1,85 Meter groß, schlank und ungefähr 20 bis 25 Jahre alt. Er trug zur Tatzeit eine weiße Jacke, einen schwarzen Kapuzenpullover mit hellblauem Druck, eine schwarze Kappe, eine schwarze Hose und weiße Sneaker. Außerdem hatte der Mann einen Bart.

Das KK 33 ermittelt wegen Körperverletzung und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 erbeten./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell