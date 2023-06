POL-GÜ: Verkehrsunfall auf der B105 mit drei Leichtverletzten

Krakow am See/BAB19 (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am heutigen Nachmittag, gegen 13:00 Uhr, auf der Autobahn 19, Fahrtrichtung Berlin, Höhe der Anschlussstelle Krakow am See. Aus derzeit ungeklärter Ursache kam ein 74-jähriger deutscher Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge schleuderte der 74-Jährige über eine Schutzplanke und kam in einem Graben der Nebenanlagen zum Stehen. ...

