Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten auf der BAB19

Krakow am See/BAB19 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am heutigen Nachmittag, gegen 13:00 Uhr, auf der Autobahn 19, Fahrtrichtung Berlin, Höhe der Anschlussstelle Krakow am See. Aus derzeit ungeklärter Ursache kam ein 74-jähriger deutscher Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge schleuderte der 74-Jährige über eine Schutzplanke und kam in einem Graben der Nebenanlagen zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde schwerverletzt, aber nicht lebensbedrohlich, in eine nahegelegene Klinik geflogen. Der nicht mehr fahrbereite BMW wurde abgeschleppt. Die Schutzplanken im Bereich der Unfallstelle wurden stark beschädigt. Nach ersten Schätzungen beträgt der Gesamtschaden circa 8000 Euro. Während der Bergung des PKW musste der rechte Fahrstreifen an der Unfallstelle für etwa 30 Minuten gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt die Kriminalpolizei Güstrow.

Rebecca Klaus, Polizeikommissarin

AVPR Linstow

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell