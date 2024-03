Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahren unter Drogeneinfluss

Sömmerda (ots)

Am Wochenende fuhren in Sömmerda zwei Personen unter Drogeneinfluss Auto. Ein 24-jähriger VW-Fahrer war in den späten Abendstunden Polizeibeamten aufgefallen und kontrolliert worden. Ein anschließender Drogentest zeigte ein positives Ergebnis an. Ähnlich erging es einige Stunden später einer Mercedes-Fahrerin. Auch bei der 21-Jährigen wiesen die Beamten bei ihr Drogen im Körper nach. Nach einer Blutentnahme erhielten beide Fahrer eine Anzeige und durften die Dienststelle zu Fuß verlassen. (MO)

