LPI-EF: Mehrere Anzeigen im Straßenverkehr

Erfurt (ots) - Am Freitag wurde in Erfurt ein Diebstahl bei der Polizei angezeigt. In der vergangenen Woche hatten sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Firma am Roten Berg verschafft. Sie durchsuchten verschiedene Räume und Schränke. Auf ihrem Beutezug wurden die Täter fündig. Ein Computer, ein Scanner und weitere Elektrogeräte im Gesamtwert von über 9.000 Euro gerieten in die Hände der Langfinger. Die Polizei ermittelt nun wegen dem besonders schweren Falls des ...

