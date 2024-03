LPI-EF: Streit eskaliert

Erfurt (ots) - Eine Ölspur führte am Wochenende in Erfurt zu weitreichenden Folgen. Am Samstag hatte ein Fahrer an seinem Reisebus bemerkt, dass Schmierstoffe ausliefen. Der Ölfilm auf der verregneten Straße war bereits in der Arnstädter Chaussee einem Kleintransporter zum Verhängnis geworden. Aufgrund des Ölfilms verunglückte der VW im Straßengraben, wobei ein Sachschaden von über 10.000 Euro entstand. Da die Reinigung der sechs Kilometer langen Ölspur fast 10 ...

