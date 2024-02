POL-PPRP: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Ludwigshafen (ots) - Aktuell kommt es in der Kallstadter Straße in Ludwigshafen zu einem größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz aufgrund eines Dachbrandes. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Löscharbeiten dauern zurzeit an. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Bereich um den Brandort ist abgesperrt. Wir bitten darum, den Einsatzraum zu meiden und die Rettungskräfte nicht bei ihrer Arbeit zu behindern. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

