Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gerichtstermin verschlafen

Erfurt (ots)

Am späten Freitagabend geriet eine 20-jährige Langschläferin, aufgrund eines Ladendiebstahls in den Fokus der Polizei. Eine Überprüfung der Personalien der Frau offenbarte einen offenen Haftbefehl wegen mehrfachen unentschuldigten Fernbleibens von einem Gerichtstermin. Bei der anschließenden Vorführung beim Haftrichter erklärte sie sich damit, sie habe vier Tage durchgeschlafen und deshalb ihre Termine verpasst. Um sicherzustellen, dass sie den nächsten Termin nicht erneut verschläft, verbringt sie die nächsten Nächte in einer Justizvollzugsanstalt. (BB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell