POL-PDNW: Schwankend sein Fahrrad geschoben...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat ein 45-Jähriger aus Neustadt/W. am 31.12.2023 um 19:00 Uhr, als er durch eine Streifenbesatzung in der Konrad-Adenauer-Straße einer Kontrolle unterzogen wurde. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis und Amfetamin steht, weshalb dieser sein Fahrrad an die eingesetzten Beamten übergeben musste. Die zuständige Führerscheinstelle wird nun über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

