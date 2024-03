LPI-EF: Vermisster aufgefunden

Erfurt (ots) - Zwei Männer mittleren Alters versuchten am Samstag gegen 17:35 Uhr in die Apotheke in der Friedrich-Ebert-Straße einzudringen. Einer trat gegen die Glastür. Aufmerksame Bürger informierten die Polizei. Die beiden Männer wurden kurz darauf durch Polizeibeamte gestellt. Beide hatten dem Alkohol stark zugesprochen. Im Rausch hatte man sich wohl gegenseitig angestachelt. Die Tür der Apotheke wurde ...

mehr