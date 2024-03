Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lauenau- Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen

Nienburg (ots)

(Oth) In der Straße "Vier Eichen" in Lauenau kam es zwischen Donnerstag und Samstag, den 09.03.2024 zu zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen.

Sowohl an einem VW Passat eines 47-Jährigen, als auch an einem Opel Corsa einer 58-Jährigen verursachte der bislang unbekannte Täter Kratzspuren an den Fahrzeugen. Beide Fahrzeuge parkten zur Tatzeit am rechten Fahrbahnrand. An dem Passat entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro, an dem Corsa von etwa 500 Euro.

Die Polizei Bad Nenndorf hat zwei Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Nenndorf unter 05723/7492-0 zu melden.

