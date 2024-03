POL-NI: Nienburg- Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz "Neumarkt"

Nienburg (ots) - (Oth) Am Freitag, den 08.03.2024 ereignete sich in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Netto-Parkplatz in Niedernwöhren. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte auf bislang unbekannte Weise mit dem Skoda Yeti einer 50-Jährigen. An dem Pkw der Pollhägerin entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. ...

