POL-NI: Stadthagen- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots) - (Oth) Am Sonntag, den 10.03.2024 ereignete sich in der Zeit zwischen 15 Uhr und 16 Uhr ein Diebstahl in Steyerberg. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einem VW Touran, welcher in dem Borsteler Weg geparkt war, eine Bauchtasche, ein Schlüsselbund und Kopfhörer. In der Bauchtasche befand sich zusätzlich die Geldbörse einer 23-Jährigen aus Wunstorf. Die Täter beschädigten den Pkw eines ...

