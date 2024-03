Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Uchte- Einbruch in eine Bäckerei

Nienburg (ots)

(Oth) In der Nacht von Sonntag auf Montag, den 11.03.2024, kam es in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 04:10 Uhr zu einem Einbruch in eine Bäckerei in der Burgstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in die Bäckereifiliale. Dort entwendeten sie einen etwa 1 Meter hohen und 1,50 Meter breiten Tresor. In diesem befanden sich Tageseinnahmen im mittleren, vierstelligen Bereich und ein iPad.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Stolzenau unter 05761/9020-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell