POL-Nordsaarland: Raub mit Schusswaffe

Weiskirchen (ots)

Opfer eines Raubdeliktes wurde eine fast 90-jährige Frau am Sonntag, 13.05.2023, um 17.23 Uhr in Weiskirchen. Ein ungepflegt wirkender Mann im Alter zwischen geschätzten 40 und 50 Jahren, bekleidet mit einer dunklen Jacke, kam mit einem Tretroller bzw. einem E-Scooter zum Wohnanwesen der Frau in der Straße "Im Hänfert" in Weiskirchen. Der Mann gab sich als Bediensteter der Gemeinde Weiskirchen aus und sagte, er müsse den Wasserzähler ablesen. Plötzlich hielt der Mann der alten Frau eine Pistole vor und forderte Geld und Schmuck. Die Frau gab dem Mann jetzt ca. 100 Euro in Scheinen. Als der Mann noch Schmuck forderte, flüchtete der als klein und schmal beschriebene Mann mit seinem Gefährt. Als Besonderheit des Gefährts beschrieb die Überfallene eine große rote Fläche, womöglich ein Sitz oder die Stehfläche. Die durch den Überfall sichtlich mitgenommene Frau sagte, dass sie den Mann heute morgen schon einmal in der Nähe ihres Hauses gesehen habe. In die Fahndungsmaßnahmen involvierte Polizeibeamte der Polizeiinspektionen Saarlouis, Merzig und Nordsaarland ermittelten auch einen Tatverdächtigen und stellten eine Waffe sicher. Aus ermittlungstaktischen Gründen werden hierzu derzeit noch keine weiteren Angaben gemacht. Die Polizeiinspektion Nordsaarland fragt: Wer hat in den vergangenen Tagen, womöglich auch heute, diesen Tretroller- bzw. E-Scooterfahrer gesehen? Wer kennt eine Person im Bereich Weiskirchen, die ein solches Gefährt besitzt und auf die diese Beschreibung passt? Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06871 90010 melden.

