POL-Nordsaarland: Raubtat zum Nachteil eines 13-Jährigen in Wadern-Nunkirchen

66687 Wadern-Nunkirchen (ots)

Am Freitag, 12.05.2023, wurde die PI Nordsaarland gegen 21:45 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass es gegen ca. 20:30 Uhr in Wadern-Nunkirchen, in der Nähe des Sportplatzes, zu einer Raubtat gekommen sei. Als die Polizei mit mehreren Streifenwagen vor Ort war konnte in Erfahrung gebracht werden, dass ein 13-Jähriger (wohnhaft in Nunkirchen) in der Nähe des Sportplatzes von einer Gruppe, bestehend aus 2 Frauen und 1 Mann, angegriffen wurde. Der Mann hätte das Kind zunächst mit der Hand geschlagen und anschließend auch mit dem Griffteil eines möglicherweise Küchenmessers gegen den Kopf geschlagen. Dies alles, um dem Geschädigten anschließend das Handy aus der Hand zu reißen. Eine der zwei Frauen hätte die Tat gefilmt. Danach hätte sich die Gruppe, welche noch eine Flasche Sekt mit sich führte in Richtung Ortsmitte entfernt. Der 13-Jährige erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen und teilte den Vorfall anschließend im häuslichen Umfeld mit - von dort wurde dann die Polizei informiert. Die Täter konnten bislang noch nicht gefasst werden. Es wurden allerdings Spuren und Zeugenaussagen gesammelt. Wer noch Angaben zu Tat oder Täter machen kann, wird gebeten sich unter Tel.: 06871/90010 mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

