Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Tankbetrüger gesucht

Losheim am See und Nunkirchen (ots)

Zusatz zur bereits von hier aus erfolgten Pressemeldung vom 15.03.2023

Die Polizeiinspektion Nordsaarland sucht immer noch einen bisher unbekannten Tankbetrüger, der im März dieses Jahres an mehreren Tankstellen in Losheim am See und Nunkirchen sein Unwesen trieb. Der Mann betankte seinen schwarzen Ford Focus und fuhr ohne zu bezahlen davon. Zu den "Tankzeiten" war an dem Focus ein derzeit nicht existentes luxemburgisches Kennzeichen angebracht. Mittlerweile liegen Bilder von dem Focus und dem Tankbetrüger vor. Der Focus, wahrscheinlich Typ ST, ist ein Zweitürer. Besonders auffällig ist ein größeres Loch in der rechten unteren Ecke der Heckscheibe. Weiterhin auffällig befindet sich ein Doppelauspuff hinten links. Da seit dem 30. März in Verbindung mit dem luxemburgischen Kennzeichen keine Straftaten mehr angezeigt wurden, ist davon auszugehen, dass der Focus mittlerweile mit anderen Kennzeichen widerrechtlich gefahren wird. Die Polizeiinspektion fragt: Wer kennt ein solches Fahrzeug bzw. hat diesen auffälligen Wagen schon einmal gesehen? Wer kennt eine Person, die einen solchen Focus in der Vergangenheit gefahren hat? Für Tankstellenbetreiber und Tankstellenbedienstete: Ist dieser beschriebene, auffällige Ford Focus an anderen Tankstellen im Saarland in der Vergangenheit zu Tankbetrügereien benutzt worden. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06871 90010 richten.

