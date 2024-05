Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Einbruch in Konditorei:

In der Nacht von Mittwoch, den 01.05.2024, kurz vor Mitternacht, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter vermutlich durch Aufhebeln einer Nebeneingangstür Zutritt in die Räumlichkeiten einer Konditorei in der Herzog-Wilhelm-Straße. Im Innenraum des Geschäfts zeichnete eine Kamera die weitere Vorgehensweise des Täters auf. Aufgrund dessen soll es sich um eine männliche Person mit Brille handeln. Der Mann trug eine Steppjacke und eine Baseballkappe mit der Aufschrift "Germany". Zeugen, die weitere Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell