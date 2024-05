Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Fahrzeug am Straßenrand angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ein am Straßenrand, in der Feldberstraße geparkter Kia wurde am Dienstag, 30.04.2024, zwischen 07.30 Uhr und 08.40 Uhr, beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den Kia an der linken Stoßstange vermutlich beim Vorbeifahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Aufgrund der belebten Örtlichkeit hofft das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) auf Zeugen. Diese werden gebeten, sich zu melden.

md/ma

