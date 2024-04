Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Seitenspiegel abgefahren

Verursacher fährt weiter

Zeuge gesucht

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Grabenstraße;

Unfallzeit: 18.04.2024, 16.15 Uhr;

Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, hat sich am Donnerstagnachmittag ein Fahrer eines Lkws von der Unfallstelle in Stadtlohn entfernt. Der Unbekannte hatte mit seinem Fahrzeug den Außenspiegel eines schwarzen VWs abgefahren. Der "Flüchtige" war aus Richtung Ahaus kommend in Richtung Südlohn unterwegs. Das Geschehen gegen 16.15 Uhr auf der Grabenstraße hatte ein Zeuge beobachtet. Die Polizei bittet diesen sowie weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell