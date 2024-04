POL-BOR: Borken - Seitenscheibe von Kastenwagen eingeschlagen

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Meckenemstraße; Unfallzeit: 18.04.2024, zwischen 16.15 Uhr und 18.50 Uhr; Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, ist am Donnerstag ein Unbekannter von einem Unfallort in Bocholt weggefahren. Zuvor hatte er eine tiefe Delle in einem schwarzen Wagen hinterlassen. Der Mercedes stand zwischen 16.15 Uhr und 18.50 Uhr auf einem Parkplatz an der Meckenemstraße, als es zu dem ...

