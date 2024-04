Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Uneinsichtig, unkooperativ und verbal aggressiv

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Don-Bosco-Straße;

Tatzeit: 18.04.2024, 23.15 Uhr;

Körperliche Anzeichen sprachen bei einem Autofahrer aus Hamminkeln deutlich für den Konsum berauschender Mittel, als Polizisten am Donnerstagabend den Mann in Bocholt auf der Don-Bosco-Straße anhielten. Einen Drogentest lehnte der 32-Jährige ab. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,44 mg/l, was für eine Blutalkoholkonzentration von rund 0,88 Promille spricht. Einverstanden war der Mann mit den dann folgenden Maßnahmen nicht, was er durch respektloses sowie aggressives Verhalten den Einsatzkräften gegenüber äußerte. Es nutzte nichts: Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Konsum berauschender Mittel sowie die Blutalkoholkonzentration exakt feststellen zu können. Eine stationäre Atemalkoholmessung hatte der Hamminkelner abgelehnt. Die Beamten leiteten ein Verfahren ein und informierten die Straßenverkehrsbehörde über den Sachverhalt, um eine mögliche charakterliche Ungeeignetheit des 32-Jährigen zum Führen von Kraftfahrzeugen zu überprüfen. (db)

