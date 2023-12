POL-BI: Zigarettenautomat aufgebrochen

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Bisher unbekannte Täter überfielen in der Nacht auf Freitag, 29.12.2023, einen Bielefelder am Kesselbrink und nahmen sein Bargeld an sich. Die Polizei sucht Zeugen. Der 36-jährige Bielefelder überquerte gegen 01:20 Uhr den Kesselbrink, wo er von drei Männern angesprochen wurde. Im Verlauf des Gesprächs sprühte einer der Männer unvermittelt Pfefferspray in seine Richtung. ...

mehr