POL-BI: Trio setzt Pfefferspray ein

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Bisher unbekannte Täter überfielen in der Nacht auf Freitag, 29.12.2023, einen Bielefelder am Kesselbrink und nahmen sein Bargeld an sich. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 36-jährige Bielefelder überquerte gegen 01:20 Uhr den Kesselbrink, wo er von drei Männern angesprochen wurde. Im Verlauf des Gesprächs sprühte einer der Männer unvermittelt Pfefferspray in seine Richtung. Die Täter traten nach dem Bielefelder und zerrten an seiner Kleidung. Dabei entwendeten sie Bargeld und flüchteten anschließend in Richtung Jahnplatz.

Der 36-Jährige trug leichte Verletzungen davon, lehnte eine ärztliche Versorgung jedoch ab.

Laut Täterbeschreibung sollen die drei Männer ein afrikanisches Erscheinungsbild haben.

Hinweise zu dem Raub nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

