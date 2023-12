POL-BI: Opfer mit Schlägen, Tritten und Pfefferspray traktiert

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Zeugen beobachteten am Freitag, 22.12.2023, vier junge Männer, die einen Pkw an der Straße Goldbach aufbrachen. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Das Quartett hatte es am späten Freitag auf einen weißen VW Touareg abgesehen, der in der Nähe der Arndtstraße geparkt worden war. Gegen 23:25 Uhr schlugen sie die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite ein und durchsuchten den ...

