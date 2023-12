Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrmanöver endet mit Faustschlag

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Freitagnachmittag, 22.12.2023, erhielt ein aggressiver PKW-Fahrer bei einer Auseinandersetzung im Straßenverkehr einen Schlag ins Gesicht.

Ein 37-jähriger Versmolder rief nach einer Auseinandersetzung im Straßenverkehr gegen 15:45 Uhr die Polizei. Den eingesetzten Streifenbeamten schilderte er, dass er mit seinen Kindern in seinem Mercedes auf der Brückenstraßen fuhr. In der 30er Zone habe vor ihm ein Honda rechts geblinkt, deshalb sei er an den PKW vorbei und weiter in Richtung Heeper Straße gefahren. Anschließend habe der Honda-Fahrer ihn mit überhöhter Geschwindigkeit verfolgt, überholt, ausgebremst und aggressiv angesprochen. Da der Honda-Fahrer auf ihn mit erhobenen Fäusten zugegangen sei, habe er sich mit einem Faustschlag verteidigt.

Der 34-jähriger Honda-Fahrer aus Schloß Holte-Stukenbrock gab zu, mit überhöhter Geschwindigkeit die Verfolgung aufgenommen und den Mercedes-Fahrer überholt zu haben. In Höhe der Nachtigallenstraße habe er seine Fahrt langsam gedrosselt, sei dann ausgestiegen und habe den 37-Jährigen Fahrer auf das aus seiner Sicht gefährliche Überholmanöver zur Rede stellen wollen. Dabei habe er einen Schlag ins Gesicht bekommen.

Zwei Bielefelder gaben sich gegenüber den Polizisten als Zeugen zu erkennen. Sie bestätigten die überhöhte Geschwindigkeit des Honda-Fahrers bei dem Aufholmanöver, dessen Ausbremsaktion sowie dessen aggressives Auftreten gegenüber dem Mercedes-Fahrer.

Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Straßenverkehrsgefährdung durch grob rücksichtsloses Schnellfahren, Nötigung im Straßenverkehr sowie Straßenverkehrsgefährdung durch grobes und rücksichtsloses Fehlverhalten beim Überholen gegen den 34-Jährigen ein. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

