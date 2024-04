Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Münsterstraße/Theodor-Heuss-Ring;

Unfallzeit: 18.04.2024, 13.50 Uhr;

Mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste am Donnerstag ein 32-jähriger Radfahrer. Der Rheder war gegen 13.50 Uhr auf dem Radweg der Münsterstraße in Richtung Rhede unterwegs, als er von dem Wagen eines 25-jährigen Mannes angefahren wurde. Der in Bocholt lebende Fahrer wollte von der Theodor-Heuss-Straße auf die Münsterstraße einbiegen. In Folge der Kollision war der Zweiradfahrer gestürzt. (db)

