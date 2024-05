Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fußgängerin von Pkw angefahren - Zeugen gesucht!

Am Dienstag, 30.04.2024, zwischen 17:00 Uhr und 17:10 Uhr, ist eine Fußgängerin in WT-Waldshut beim Kornhaus von einem Pkw angefahren worden. Die 35-jährige Frau war dort in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie von dem Auto touchiert wurde. Im Anschluss sei sie kurz ohnmächtig geworden. Danach suchte die Frau ein Krankenhaus auf, wo eine Frakturverletzung und Prellungen diagnostiziert wurden. Der beteiligte Pkw soll weiß und mit zwei Männern besetzt gewesen sein. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

