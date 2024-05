Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Kellerbrand in Lengsdorf

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

28.05.2024 20:09 Uhr; Bonn-Lengsdorf, Am Prinzenrain

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst rückten am Abend aufgrund von gemeldeten Knallgeräuschen und einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in die Ortslage Lengsdorf aus.

Bei Eintreffen war das gesamte Haus bereits verraucht. Es war nicht klar ob sich noch Personen im Gebäude befinden. Über zwei Angriffswege gingen insgesamt drei Trupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Der Brandherd konnte im Keller des Hauses lokalisiert und schnell unter Kontrolle gebracht werden. Personen befanden sich nicht im Gebäude. Trotz der anschließenden intensiven Belüftungsmaßnahmen ist das Gebäude derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen übergangsweise bei Nachbarn unter.

Im Einsatz waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2, dem Rettungs- sowie dem Führungsdienst und den Freiwilligen Feuerwehren aus Duisdorf und Lengsdorf.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell