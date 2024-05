POL-HF: Unfall beim Abbiegen - 84-jähriger Spenger verletzt

Herford (ots) - (jd) Am Samstag (18.5.) entwendeten bisher unbekannte Täter ein E-Bike aus einer Garage an der Damaschkestraße. Da die Hauseigentümerin in ihrem Garten Arbeiten erledigten wollte, öffnete sie um 8.20 Uhr ihre Garage, um entsprechende Geräte aus dem Garageninneren zu holen. Als sie wenige Minuten später die Garage schließen wollte, fehlte von dem E-Bike der Marke Velodeville jede Spur. Das Rad hat ...

