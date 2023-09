POL-HI: Fahrradeigentümer/-in gesucht

Hildesheim (ots) - Nordstemmen - (jb) Heute, zwischen 11.22 Uhr und 11.37 Uhr kam es in der Königsberger Str. in Nordstemmen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter weißer VW wurde vermutlich durch einen rückwärtsfahrenden Pkw an der vorderen Stoßstange beschädigt. Anhand der Spuren ist zu vermuten, dass der unfallflüchtige Pkw mit einer Anhängekupplung ausgerüstet ist. Hinweise erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850. Rückfragen ...

