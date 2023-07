POL-MA: Heidelberg: 18- und 19-Jähriger wegen des Verdachts der Vergewaltigung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Meckesheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstag ereignete sich um kurz nach 17 Uhr in Meckesheim in der Straße Am Hummelberg ein tragischer Unfall. Nach ersten Erkenntnissen kam ein 60-Jähriger zu Tode, als er mit seinem Traktor beim Rückwärtsfahren von einem unbefestigten Feldweg abkam und eine Böschung herunterstürzte. Das Fahrzeug überschlug sich ...

