Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

Altenkirchen (ots)

Am Freitag, den 26.06.2024, gegen 16:45 Uhr ereignete sich in Altenkirchen in der Quengelstraße ein Verkehrsunfall, wobei sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr eine 23 Jahre alte Pkw Fahrerin die Quengelstraße in Altenkirchen in Fahrtrichtung Frankfurter Straße bis zur dortigen Kreuzung. Dort beabsichtigte sie, nach links abzubiegen, und ordnete sich ordnungsgemäß auf der Abbiegespur ein. Der zweite Unfallbeteiligte fuhr auf der, rechts daneben befindlichen Fahrspur ebenfalls in Fahrtrichtung Frankfurter Straße. Unmittelbar bevor die 23-Jährige in den Kreuzungsbereich einfuhr, wechselte der Unfallgegner die Fahrspur nach links und kollidierte mit dem Pkw der 23-jährigen. Hierdurch entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Anstatt seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Bei dem Unfallflüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Kleinwagen, vermutlich der Marke VW. Sollte es Zeugen hinsichtlich des Verkehrsunfalles geben, nimmt die Polizei Altenkirchen unter der Nummer 02681 / 9460 oder per Mail an pialtenkirchen@polizei.rlp.de entsprechende Hinweise entgegen.

