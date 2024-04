Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Küchenbrand im Mehrfamilienhaus

Mainz-Mombach (ots)

Am Abend kam es um ca. 20:20 Uhr im Mainzer Ortsteil Mombach zu einem Küchenbrand. Die Mieterin einer Wohnung "Am Lemmchen" meldete sich bei der Feuerwehrleitstelle und berichtete, dass es in ihrer Wohnung in der Küche brennt und sie sich in einen rauchfreien Raum retten konnte. Daraufhin alarmierte der Disponent umgehend die Kräfte der Feuerwache 1 und 2 sowie die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Mombach.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte war das Treppenhaus leicht verraucht und mehrere Bewohner verließen das Gebäude. Ein Trupp unter Atemschutz drang in die Wohnung vor und brachte zuerst die Anruferin in Sicherheit. Anschließend stellte sich heraus, dass ein aufmerksamer Nachbar bereits Löschversuche unternommen hatte. Dadurch blieb der Brand lokal begrenzt und es wurden durch die Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten durchgeführt. Ein Anfangs vermisster Vogel konnte wohlbehalten der Mieterin übergeben werden.

Im Einsatz eingebunden waren die Kräfte der Feuerwehr Mainz sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell