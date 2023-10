Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 23-Jähriger auf Kollisionskurs

Morsbach (ots)

In Morsbach -Lichtenberg hat ein 23-jähriger Morsbacher am Mittwochabend (18. Oktober) mit seinem Opel gleich mehrfach Schäden hinterlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er gegen 20:55 Uhr auf der Morsbacher Straße in Richtung L324. An der dortigen Einmündung fuhr er über die Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort und fuhr über die dortigen Fahrbahnteiler, welche dadurch ebenfalls beschädigt wurden. Seine Fahrt führte ihn in die Straße Kirchenhof, wo er mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Dieses wurde samt Betonsockel aus dem Erdreich gehoben. Hier endete letztlich auch die Fahrt des 23-Jährigen. Ein Polizist kam nach Dienstende auf dem Nachhauseweg an der Unfallstelle vorbei. Er sah den Fahrer, der versuchte, seinen Wagen von dem Betonsockel zu befreien und verständigte die Kollegen. Der 23-Jährige hatte sich bei der Kollision leichte Verletzungen zugezogen. Er stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief positiv, so dass eine Blutprobe obligatorisch war. Sein Opel wies erhebliche Schäden im Frontbereich auf und war nicht mehr fahrbereit. Er musste abgeschleppt werden.

