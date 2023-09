POL-PIKIB: Alkoholisierter Fahrradfahrer

Ramsen (ots) - Bereits am 25.08.2023 entwendete ein unbekannter Täter zwischen 05.00 Uhr und 08.30 Uhr in Ramsen in der Flurstraße einen Peugeotroller, der vor einer Garage abgestellt war. Kurz darauf wurde der Roller auf den Gleisen der Stumpfwaldbahn am Ortsausgang ausgebrannt aufgefunden. Täterhinweise bitte an die Polizei Kirchheimbolanden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden Telefon: 06352 911 - 2700 E-Mail: pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de ...

