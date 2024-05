Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Wohnungseinbruchsversuch.

Lippe (ots)

Am Montag (27.05.2024) versuchte ein unbekannter Täter zwischen 07:30 und 16:45 Uhr in eine Wohnung an der Henckelstraße einzubrechen. Die Bewohnerin verließ am Morgen ihre Wohnung und verschloss die Tür. Als sie am Nachmittag nach Hause kam, stellte sie Hebelspuren an der Wohnungstür fest. Offenbar hatte jemand versucht, mit einem Werkzeug die Tür aufzuhebeln. Ins Innere der Wohnung gelangte der Täter jedoch nicht. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Henckelstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Detmold in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell