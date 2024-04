Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gefängnis: Mann im Gebüsch wird gleich mehrfach gesucht

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 28. April 2024 stellte eine Streife der Bundespolizei während eines Überwachungsauftrages gegen 02:30 Uhr eine männliche Person in einem Gebüsch nahe den Gleisen des Hauptbahnhofes Mag-deburg fest. Dieser konnte sich nur mittels einer abgelaufenen Grenz-übertrittsbescheinigung ausweisen. Die Überprüfung seiner persönlichen Daten in der Fahndungsdatei der Polizei ergab gleich drei Treffer: Gegen den georgischen Staatsangehörigen lagen zwei offene Haftbefehle vor. Zum einen erließ die Staatsanwaltschaft Braunschweig im April dieses Jahres einen Vollstreckungshaftbefehl wegen des Fahrens ohne Versicherung. Zum zweiten forderte die Ausländerbehörde Magdeburg den Mann auf, die Bundesrepublik im März dieses Jahres ausreispflichtig zu verlassen. Da er dieser Aufforderung trotzte, sich weiterhin im Bundesgebiet ohne aufenthaltslegitimierende Dokumente aufhielt und unbekannten Aufenthaltes verweilte, erließ die besagte Behörde den Haftbefehl zur Aufenthaltsbeendigung. Des Weiteren ersuchte die Staatsanwaltschaft Magdeburg den aktuellen Aufenthaltsort des Mannes wegen eigenen Ermittlungen zu einer Diebstahlshandlung. Die Einsatzkräfte eröffneten ihm die Haftbefehle, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Nach Beendigung aller notwendigen Maßnahmen wurde der Festgenommene am selbigen Tag an die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt überstellt. Dem 35-Jährigen droht nun ein weiteres Strafverfahren wegen des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet sowie die Durchsetzung der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen. Die Bundespolizisten informierten die ausschreibenden Behörden über den Aufgriff und den Vollzug der Haftbefehle.

