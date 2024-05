POL-EL: Haren - Feuer in Kirche gelegt

Meppen (ots) - Am Donnerstag gegen 01:40 Uhr kam es in der Essener Straße zu einem Diebstahl aus einem Snackautomaten. Bislang unbekannte Täter schlugen zunächst die Scheibe des Automatens, der in einer Verkaufshütte stand, ein, bevor sie diverse Süßigkeiten und Fertiggerichte entnahmen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in einer Höhe von 1150 Euro. Zeugen werden gebeten ...

