POL-LIP: Lemgo. Diebstahl aus Vereinshütte.

Lippe (ots) - In der Nacht zum Samstag (25.05.2024) brachen zwei unbekannte Täter in ein Restaurant am Regelweg ein. Gegen 2 Uhr hebelten die unbekannten Einbrecher gewaltsam eine Tür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Obwohl die Täter letztendlich ohne Beute flüchteten, hinterließen sie durch die Gewaltanwendung einen erheblichen Sachschaden an Türen und Fenstern. Die Ermittler des Kriminalkommissariat 2 ...

