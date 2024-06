Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall

Ehlscheid (ots)

Durch die Rettungsleitstelle wurde die Polizeiinspektion Straßenhaus am 29.06.2024, gegen 01:06 Uhr über einen Unfall auf der K 93 zwischen Ehlscheid und Kurtscheid in Kenntnis gesetzt. Vor Ort konnte ein 22-jähriger, alkoholisierter Fahrzeugführer angetroffen werden. Während sein Beifahrer unverletzt blieb, trug der Fahrer glücklicherweise nur leichte Schürfwunden davon. Nach ersten Ermittlungen befuhr der Fahrer die K93 von Ehlscheid kommend in Fahrtrichtung Kurtscheid. Infolge überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer mittig die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum und wurde zurück auf die Fahrbahn abgewiesen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 1,36 Promille. Die Fahrerlaubnis wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

