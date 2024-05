Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mülltonnen in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Cottbuser Straße und Hallesche Straße 27.05.2024, 21.55 Uhr und 22.10 Uhr

Unbekannte Täter setzten am Montagabend zwei Müllcontainer in der der Cottbuser Straße und in der Halleschen Straße im Wolfsburger Stadtteil Westhagen in Brand. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Ein Zeuge verständigte am Montagabend die Berufsfeuerwehr, nachdem er vor einem Mehrfamilienhaus in der Cottbuser Straße einen brennenden Müllcontainer entdeckt hatte. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr war der Container bereits vollständig zerstört. Nahezu zeitgleich wurde ein weiteren Müllcontainerbrand in der Halleschen Straße gemeldet. Hier hatte ein Zeuge eine starke Rauchentwicklung aus einem Müllcontainer wahrgenommen. Bei einer Nachschau entdeckte er Flammen und rief umgehend den Notruf der Feuerwehr an. Durch die zeitnahen Löscharbeiten konnte ein Übergreifen auf weitere Müllcontainer verhindert werden.

Zeugen, denen verdächtige Personen an den Tatorten aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell